Марадона возглавил «Химнасию» с последнего места в чемпионате Аргентины

Экс-тренер сборной Аргентины Диего Марадона возглавил «Химнасия Ла-Плата».
58-летний специалист подписал контракт с аргентинским клубом до конца сезона.
Последним местом работы Марадоны была команда второго мексиканского дивизиона «Дорадос», которую он покинул в июне из-за операции на плече и колене.
В текущем сезоне высшей лиги Аргентины «Химнасия Ла-Плата» проиграла 4 из 5 матчей и с 1 очком занимает последнее место в таблице.
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