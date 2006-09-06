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Марадона возглавил «Химнасию» с последнего места в чемпионате Аргентины

Теги высшая лига Аргентина Химнасия Ла-Плата трансферы Диего Марадона фото Футбол

Экс-тренер сборной Аргентины Диего Марадона возглавил «Химнасия Ла-Плата»

58-летний специалист подписал контракт с аргентинским клубом до конца сезона. 

Последним местом работы Марадоны была команда второго мексиканского дивизиона «Дорадос», которую он покинул в июне из-за операции на плече и колене.

В текущем сезоне высшей лиги Аргентины «Химнасия Ла-Плата» проиграла 4 из 5 матчей и с 1 очком занимает последнее место в таблице.

Режиссер фильма про Сенну снял документалку о Марадоне. Под конец Диего становится действительно жаль

Марадона теперь во второй лиге Мексики. Кто-нибудь, остановите его

 
 
 
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Публикация от Diego Maradona (@maradona)

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