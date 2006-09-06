Марадона возглавил «Химнасию» с последнего места в чемпионате Аргентины

Экс-тренер сборной Аргентины Диего Марадона возглавил .

58-летний специалист подписал контракт с аргентинским клубом до конца сезона.

Последним местом работы Марадоны была команда второго мексиканского дивизиона , которую он покинул в июне из-за операции на плече и колене.

В текущем сезоне высшей лиги Аргентины «Химнасия Ла-Плата» проиграла 4 из 5 матчей и с 1 очком занимает последнее место в таблице.

Режиссер фильма про Сенну снял документалку о Марадоне. Под конец Диего становится действительно жаль

Марадона теперь во второй лиге Мексики. Кто-нибудь, остановите его