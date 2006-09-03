«ПСЖ» арендовал Икарди, Караваев в «Зените», российские баскетболисты досрочно вышли во 2-й этап ЧМ и другие новости утра

1. В Европе закрылось летнее трансферное окно. «ПСЖ» арендовал Икарди и купил Кейлора Наваса у «Реала», «Зенит» взял Караваева и отправил Мевлю в «Сочи», «Краснодар» подписал Мануэла Фернандеша, ЦСКА выцыганил Лукаса Сантоса, но не смог взять Комличенко, «Рома» арендовала Мхитаряна, «Спартак» услал в аренду Мелкадзе и Ташаева, «Динамо» пригласило Игбоуна. Об этих и других сделках читайте подробнее в дайджесте трансферного дедлайна на Sports.ru.

2. 🏀 Россия досрочно вышла во 2-й этап ЧМ-2019, победив Южную Корею (87:73). Аргентина выиграла у Нигерии и другие результаты дня.

3. СКА на выезде победил «Магнитку» (3:1), «Автомобилист» – «Северсталь» (3:2), «Спартак» уступил рижскому «Динамо» и другие результаты первого игрового дня.

4. Премия ФИФА The Best: Месси, Роналду и ван Дейк номинированы на приз лучшему игроку, Пеп, Клопп и Почеттино – тренеру года, Месси, Кинтеро и Жори поборются за звание автора лучшего гола года, Алиссон, Эдерсон и тер Стеген претендуют на приз лучшему вратарю. А пока Месси получил тряпичный мяч.

5. US Open. Надаль вышел в 1/4 финала, Рублев и Зверев выбыли. Осака и Плишкова вылетели в женской сетке, а Барти станет №1 рейтинга по итогам турнира.

6. «Ростов» может переехать в Волгоград или Краснодар из-за разногласий с управляющей компанией.

7. Загитова пошла в 11-й класс. Когда еще не окончила школу, а уже Олимпийская чемпионка. Еще Алина – самая красивая фигуристка по версии пользователей Sports.ru. А Буянова помогает Медведевой в подготовке к контрольным прокатам, Орсер приедет только на произвольную программу.

8. Черчесов вызвал на разговор Джикию и Оздоева перед тренировкой сборной после их стычки в матче «Спартак» – «Зенит».

9. Бой Хабиб — Порье состоится 7 сентября на UFC 242 в 23:00. Первый канал покажет. Нурмагомедов уже прибыл в Абу-Даби.

10. ЦСКА презентовал новую форму. В РПЛ уже сыграно 8 туров🤦‍♂️.

11. СБР будет восстановлен в правах не раньше осени 2020 года, хотя «отношения с IBU наладились».

12. USADA сняло с Коулмена обвинения в пропуске допинг-тестов (их было три, но в нужное время). Он сможет выступить на чемпионате мира.

Цитаты дня:

Лукаку о расизме: «Под каждым постом цветного человека в соцсетях есть хотя бы один расистский комментарий»

Евгения Медведева: «У меня довольно много опыта для 19 лет. Я уже очень многое в этой жизни видела»