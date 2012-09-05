Гран-при среди юниоров. Усачева, Куракова и Хромых покажут короткие программы

Сегодня в Риге стартовал третий этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Девушки выйдут на лед с короткими программами.
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Рига, Латвия
Девушки
Короткая программа
Начало – 13.00 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт), ютуб-канал ISU Junior Grand Prix
Первая разминка
6. Хэ Ин Ли (Южная Корея)
Вторая разминка
11. Изабель Интисон (США)
Третья разминка
16. Рино Мацуике (Япония)
17. Дарья Усачева (Россия) – 15.13
18. Екатерина Лунева (Кипр)
Четвертая разминка
22. Рион Сумийоши (Япония)
23. Кайя Руйтер (Канада)
Пятая разминка
26. Анастасия Архипова (Украина)
27. Екатерина Куракова (Польша)
29. Майя Хромых (Россия) – 16.55
30. Габриэлла Иццо (США)
Расписание трансляций третьего этапа Гран-при среди юниоров в Риге