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Гран-при среди юниоров. Усачева, Куракова и Хромых покажут короткие программы

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Сегодня в Риге стартовал третий этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Девушки выйдут на лед с короткими программами.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Рига, Латвия

Девушки

Короткая программа

Начало – 13.00 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт), ютуб-канал ISU Junior Grand Prix

Первая разминка

6. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

Вторая разминка

11. Изабель Интисон (США)

Третья разминка

16. Рино Мацуике (Япония)
17. Дарья Усачева (Россия) – 15.13
18. Екатерина Лунева (Кипр)

Четвертая разминка

22. Рион Сумийоши (Япония)
23. Кайя Руйтер (Канада)

Пятая разминка

26. Анастасия Архипова (Украина)
27. Екатерина Куракова (Польша)
29. Майя Хромых (Россия) – 16.55
30. Габриэлла Иццо (США)

Расписание трансляций третьего этапа Гран-при среди юниоров в Риге

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