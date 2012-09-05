Гран-при среди юниоров. Усачева, Куракова и Хромых покажут короткие программы

Сегодня в Риге стартовал третий этап по фигурному катанию среди юниоров. Девушки выйдут на лед с короткими программами.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Рига, Латвия

Девушки

Короткая программа

Начало – 13.00 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт), ютуб-канал ISU Junior Grand Prix

Первая разминка

6. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

Вторая разминка

11. Изабель Интисон (США)

Третья разминка

16. Рино Мацуике (Япония)

17. Дарья Усачева (Россия) – 15.13

18. Екатерина Лунева (Кипр)

Четвертая разминка

22. Рион Сумийоши (Япония)

23. Кайя Руйтер (Канада)

Пятая разминка

26. Анастасия Архипова (Украина)

27. Екатерина Куракова (Польша)

29. Майя Хромых (Россия) – 16.55

30. Габриэлла Иццо (США)

Расписание трансляций третьего этапа Гран-при среди юниоров в Риге