«Яндекс» покажет все матчи сезона НХЛ в прямом эфире на своих платформах, сообщили в пресс-службе компании.

«В сезоне около 1300 игр, и они все будут показаны в прямом эфире, ранее такого никогда не было. Раньше зрителям в России были доступны для просмотра не все игры сезона, а теперь можно будет следить за всеми матчами», – говорится в сообщении представителя «Яндекса».

Ранее стало известно, что «Яндекс» выкупил права на эксклюзивный показ матчей НХЛ в России. Срок соглашения составляет три года.

Трансляции можно будет посмотреть бесплатно, с комментариями на русском языке. Смотреть игры можно будет на любых устройствах, кроме того, зрителям будут доступны повторы матчей и хайлайтов.

«Яндекс» купил права на показ НХЛ в России на 3 года. Трансляции будут бесплатными и с русским комментарием