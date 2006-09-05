Реклама 18+
Реклама 18+

«Яндекс» покажет все матчи сезона НХЛ в прямом эфире

Теги бизнес телевидение НХЛ интернет ТАСС деньги Хоккей

«Яндекс» покажет все матчи сезона НХЛ в прямом эфире на своих платформах, сообщили в пресс-службе компании.

«В сезоне около 1300 игр, и они все будут показаны в прямом эфире, ранее такого никогда не было. Раньше зрителям в России были доступны для просмотра не все игры сезона, а теперь можно будет следить за всеми матчами», – говорится в сообщении представителя «Яндекса». 

Ранее стало известно, что «Яндекс» выкупил права на эксклюзивный показ матчей НХЛ в России. Срок соглашения составляет три года.

Трансляции можно будет посмотреть бесплатно, с комментариями на русском языке. Смотреть игры можно будет на любых устройствах, кроме того, зрителям будут доступны повторы матчей и хайлайтов.

«Яндекс» купил права на показ НХЛ в России на 3 года. Трансляции будут бесплатными и с русским комментарием

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться