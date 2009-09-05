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El Pais: у Месси есть право расторгнуть контракт с «Барселоной» каждое 30 июня

Теги Барселона Карлес Пуйоль Хави Андрес Иньеста Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Футбол

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может покинуть клуб по окончании любого сезона, несмотря на контракт до лета 2021 года.

В соглашении есть пункт, позволяющий 32-летнему аргентинцу расторгнуть контракт каждое 30 июня.

Руководство «Барселоны», продлив сотрудничество с аргентинцем в 2017 году, позволило Месси самому принимать решение о своем будущем.

По информации источников клуба, ранее подобные контракты были у Андреса Иньесты, Хави и Карлеса Пуйоля.

Подробнее со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.  

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