El Pais: у Месси есть право расторгнуть контракт с «Барселоной» каждое 30 июня

Форвард «Барселоны» может покинуть клуб по окончании любого сезона, несмотря на контракт до лета 2021 года.

В соглашении есть пункт, позволяющий 32-летнему аргентинцу расторгнуть контракт каждое 30 июня.

Руководство «Барселоны», продлив сотрудничество с аргентинцем в 2017 году, позволило Месси самому принимать решение о своем будущем.

По информации источников клуба, ранее подобные контракты были у , Хави и Карлеса Пуйоля.

Подробнее со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.