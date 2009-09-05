El Pais: у Месси есть право расторгнуть контракт с «Барселоной» каждое 30 июня

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может покинуть клуб по окончании любого сезона, несмотря на контракт до лета 2021 года.
В соглашении есть пункт, позволяющий 32-летнему аргентинцу расторгнуть контракт каждое 30 июня.
Руководство «Барселоны», продлив сотрудничество с аргентинцем в 2017 году, позволило Месси самому принимать решение о своем будущем.
По информации источников клуба, ранее подобные контракты были у Андреса Иньесты, Хави и Карлеса Пуйоля.
Подробнее со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.