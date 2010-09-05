US Open. Полуфинал. Свитолина сыграет с Сереной, Бенчич – с Андрееску

Сегодня в полуфинале пятая ракетка мира Элина Свитолина сыграет с шестикратной чемпионкой турнира Сереной Уильямс. Начало встречи – в 2:00 по Москве.

Позднее первая ракетка Швейцарии Белинда Бенчич встретится с канадской №1 Бьянкой Андрееску.

Сетка турнира здесь.

Нью-Йорк, США

26 августа – 8 сентября 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 57 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Видео, фото, новости, мемы, расписание и результаты US Open – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!