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US Open. Полуфинал. Свитолина сыграет с Сереной, Бенчич – с Андрееску

Теги US Open результаты WTA Теннис

Сегодня в полуфинале US Open пятая ракетка мира Элина Свитолина сыграет с шестикратной чемпионкой турнира Сереной Уильямс. Начало встречи – в 2:00 по Москве.

Позднее первая ракетка Швейцарии Белинда Бенчич встретится с канадской №1 Бьянкой Андрееску.

Сетка турнира здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

26 августа – 8 сентября 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 57 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) Серена Уильямс (США)
Дата проведения
6 сентября, 02.00
Онлайн матча

Белинда Бенчич (Швейцария) Бьянка Андрееску (Канада)
Дата проведения
6 сентября, 03.30
Онлайн матча

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