US Open. Полуфинал. Свитолина сыграет с Сереной, Бенчич – с Андрееску

Сегодня в полуфинале US Open пятая ракетка мира Элина Свитолина сыграет с шестикратной чемпионкой турнира Сереной Уильямс. Начало встречи – в 2:00 по Москве.
Позднее первая ракетка Швейцарии Белинда Бенчич встретится с канадской №1 Бьянкой Андрееску.
Сетка турнира здесь.
Нью-Йорк, США
26 августа – 8 сентября 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 57 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
- Дата проведения
- 6 сентября, 02.00
- Дата проведения
- 6 сентября, 03.30
Видео, фото, новости, мемы, расписание и результаты US Open – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!