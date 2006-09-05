«Спартак» победил «Локо» в КХЛ, сборная России по баскетболу проиграла Аргентине, волейболистки вылетели с Евро и другие новости утра

1. В КХЛ Локомотив» пропустил 5 шайб от «Спартака», «Трактор» проиграл СКА и другие результаты. Матч «Куньлунь» – «Салават» на 18-тысячной арене собрал 800 зрителей.

2. Сборная России проиграла Аргентине на ЧМ-2019 по баскетболу. Аргентинцы заняли 1-е место в группе B, наши баскетболисты вышли во 2-й раунд со второй строчки и сыграют с Польшей.

3. US Open. Маттео Берреттини в 1/4 финала выбил Гаэля Монфиса, а Рафаэль Надаль победил Диего Шварцмана и вышел в 33-й полуфинал на «Больших шлемах».

В женской сетке в полуфинал вышли Белинда Бенчич, победившая Донну Векич, и Бьянка Андрееску, одолевшая Элизу Мертенс. Канадка теперь дебютирует в топ-10.

4. Женская сборная России по волейболу проиграла Италии в 1/4 финала чемпионата Европы. Россиянки взяли первую партию, но затем отдали три подряд.

5. «Локомотив» включил Джорджевича, Мурило, Жоау Мариу и Ротенберга в заявку на Лигу чемпионов.

6. НХЛ. «Ванкувер» подписал однолетний контракт с Голдобиным на 900 тысяч долларов. «Аризона» заключила 8-летнее соглашение с Келлером с зарплатой 7,15 млн долларов в год.

7. «Динамо» подпишет бывшего форварда «Рубина» Жонатаса.

8. Тренер сборной России Туомас Саммельвуо возглавил волейбольный «Зенит» из Петербурга.

9. КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тысяч рублей, «Зенит» – на 140 тысяч.

10. Боец ММА Александр Емельяненко подписал контракт на бой против Михаила Кокляева.

11. «Вест Бромвич» пожалуется в ФИФА на «Барселону». Каталонцы не заплатили за 16-летнего игрока.

12. Двукратный олимпийский чемпион по горным лыжам Марсель Хиршер завершил карьеру.

Цитаты дня.

Франсеск Фабрегас: «Мы видели Роналдиньо и Роналдо, но Месси лучший 15 лет».

Медведева – о программе Загитовой на Bad Guy: «Мы все помним, чем история закончилась. У меня были планы на эту музыку».

Овечкин об НХЛ и ОИ-2018: «Разочаровало, что меня никто не поддержал. Спрятали голову в кусты».

Денис Глушаков: «Заслуга Карреры в чемпионстве огромна. Но «Спартак» стал похож на яблоню, в которую залезли черви».

Тюрам о расизме: «Белые решили, что они лучше черных, это длилось веками. Непросто изменить культуру».