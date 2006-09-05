«Спартак» победил «Локо» в КХЛ, сборная России по баскетболу проиграла Аргентине, волейболистки вылетели с Евро и другие новости утра

1. В КХЛ Локомотив» пропустил 5 шайб от «Спартака», «Трактор» проиграл СКА и другие результаты. Матч «Куньлунь» – «Салават» на 18-тысячной арене собрал 800 зрителей.
2. Сборная России проиграла Аргентине на ЧМ-2019 по баскетболу. Аргентинцы заняли 1-е место в группе B, наши баскетболисты вышли во 2-й раунд со второй строчки и сыграют с Польшей.
3. US Open. Маттео Берреттини в 1/4 финала выбил Гаэля Монфиса, а Рафаэль Надаль победил Диего Шварцмана и вышел в 33-й полуфинал на «Больших шлемах».
В женской сетке в полуфинал вышли Белинда Бенчич, победившая Донну Векич, и Бьянка Андрееску, одолевшая Элизу Мертенс. Канадка теперь дебютирует в топ-10.
4. Женская сборная России по волейболу проиграла Италии в 1/4 финала чемпионата Европы. Россиянки взяли первую партию, но затем отдали три подряд.
5. «Локомотив» включил Джорджевича, Мурило, Жоау Мариу и Ротенберга в заявку на Лигу чемпионов.
6. НХЛ. «Ванкувер» подписал однолетний контракт с Голдобиным на 900 тысяч долларов. «Аризона» заключила 8-летнее соглашение с Келлером с зарплатой 7,15 млн долларов в год.
7. «Динамо» подпишет бывшего форварда «Рубина» Жонатаса.
8. Тренер сборной России Туомас Саммельвуо возглавил волейбольный «Зенит» из Петербурга.
9. КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тысяч рублей, «Зенит» – на 140 тысяч.
10. Боец ММА Александр Емельяненко подписал контракт на бой против Михаила Кокляева.
11. «Вест Бромвич» пожалуется в ФИФА на «Барселону». Каталонцы не заплатили за 16-летнего игрока.
12. Двукратный олимпийский чемпион по горным лыжам Марсель Хиршер завершил карьеру.
Цитаты дня.
Франсеск Фабрегас: «Мы видели Роналдиньо и Роналдо, но Месси лучший 15 лет».
Медведева – о программе Загитовой на Bad Guy: «Мы все помним, чем история закончилась. У меня были планы на эту музыку».
Овечкин об НХЛ и ОИ-2018: «Разочаровало, что меня никто не поддержал. Спрятали голову в кусты».
Денис Глушаков: «Заслуга Карреры в чемпионстве огромна. Но «Спартак» стал похож на яблоню, в которую залезли черви».
Тюрам о расизме: «Белые решили, что они лучше черных, это длилось веками. Непросто изменить культуру».
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