Овечкин о Putin Team: «Рад, что создал это движение. Я уважаю своего президента»

Нападающий «Вашингтона» рассказал о созданном им общественном движении Putin Team.

– Вы основали политическое движение (Putin Team – прим. Sports.ru). Не жалеете? На вас сразу обрушился поток хейтеров. Даже вы выставляете обычное фото в инстаграм, и под ним пишут проклятья.

– Я не жалею. Наоборот, только рад, что создал это движение. Я уважаю своего президента.

– Вы ни слова не говорите о политике на публике. Почему?

– А говорить пока нет смысла. Слушайте, кто-то говорит, а кто-то – делает. Правильно? Так вот, мой принцип — лучше делать, чем говорить.

– Журналисты залезают вам под кожу. Я сам видел, как во время пресс-подхода в Балашихе вас пытались стравить с Артемием Панариным.

– Но это же ваша работа. Не считаю, что это удар ниже пояса. Ну, снова спросили о ситуации с Панариным. Я отвечаю, что у каждого человека есть свое мнение. И оно часто не совпадает.

Хочешь – говори, хочешь – молчи. Это личный выбор людей, – сказал Овечкин.

Овечкин как главная звезда планеты. Харизма, голы и несгибаемый патриотизм

«Видимо, там где он живет, ничего с 90-х не изменилось. А у меня вот изменилось». Овечкин ответил Панарину

«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин