Рамос забил 21-й гол за Испанию и вошел в топ-10 лучших бомбардиров сборной

Защитник сборной Испании Серхио Рамос реализовал пенальти в отборочном матче Евро-2020 со сборной Румынии (1:0, перерыв).

Таким образом, на счету 33-летнего испанца уже 21 гол за сборную, что позволило ему войти в десятку лучших бомбардиров в истории сборной.

Первое место в рейтинге занимает , у него 59 мячей.

Также в топ-10 входят: Рауль (44 гола), (38), Давид Сильва (35), Фернандо Йерро (29), Фернандо Морьентес (27), Эмилио Бутрагеньо (26), (23) и Хулио Салинас (22).

Подробнее со статистикой Рамоса можно ознакомиться здесь.