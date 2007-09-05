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Рамос забил 21-й гол за Испанию и вошел в топ-10 лучших бомбардиров сборной

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Защитник сборной Испании Серхио Рамос реализовал пенальти в отборочном матче Евро-2020 со сборной Румынии (1:0, перерыв).

Таким образом, на счету 33-летнего испанца уже 21 гол за сборную, что позволило ему войти в десятку лучших бомбардиров в истории сборной. 

Первое место в рейтинге занимает Давид Вилья, у него 59 мячей. 

Также в топ-10 входят: Рауль (44 гола), Фернандо Торрес (38), Давид Сильва (35), Фернандо Йерро (29), Фернандо Морьентес (27), Эмилио Бутрагеньо (26), Альфредо Ди Стефано (23) и Хулио Салинас (22).

Подробнее со статистикой Рамоса можно ознакомиться здесь

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