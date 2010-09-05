12-летняя Софья Акатьева сделала 2 тройных акселя в произвольной программе на открытом первенстве Москвы

12-летняя российская фигуристка на открытом первенстве Москвы исполнила два тройных акселя в произвольной программе.

Первый аксель в три с половиной оборота фигуристка сделала в каскаде с двойным тулупом, второй – сольно. Также Акатьева попыталась исполнить четверной тулуп, но упала после приземления.

Помимо этих прыжковых элементов, в программе Акатьева исполнила тройной риттбергер, каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, а также тройной флип.

Спортсменка получила за произвольную программу 143,21 балла.

С общей суммой 209,12 балла она одержала победу на турнире.

Софья Акатьева тренируется в группе Этери Тутберидзе.

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