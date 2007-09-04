Медведев в полуфинале US Open, умер легендарный биатлонист Халвард Ханеволд, клубы РПЛ против судей и другие новости утра

1. Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open, выбив Стэна Вавринку. Он первый россиянин в 1/2 финала турнира «Большого шлема» с 2010 года. Теперь 23-летний теннисист станет четвертой ракеткой мира. Федерер уступил Димитрову, Серена вышла в 1/2 финала, обыграв Ван Цян.

2. Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд. Ему было 49...

3. Клубы РПЛ воюют с судейским корпусом. ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар» выступили за отставку Александра Егорова. Решение примет РФС.

4. Определились все участники 1/16 финала Олимп Кубка России – в борьбу вступают клубы РПЛ. Сегодня ждем жеребьевку.

5. «Ростов» по-прежнему не может найти общий язык с управляющей компанией стадиона. Игру с «Ахматом» могут перенести в Грозный.

5. Но есть для дончан и хорошие новости: лучшим тренером месяца РПЛ назван Валерий Карпин, а лучшим игроком – Эльдор Шомуродов.

6. Клубы топ-5 лиг Европы установили рекорд, потравив на трансферы 5 миллиардов евро. Российские команды раскошелились почти на 235 миллионов.

7. В КХЛ «Авангард» обыграл «Йокерит», а ЦСКА был сильнее «Ак Барса». Все результаты – здесь.

8. ФИФА представила официальный логотип ЧМ-2022

9. На ЧМ по баскетболу США вырвали победу у Турции в овертайме, Бразилия обыграла Грецию.

10. Криштиану Роналду назван лучшим игроком года в Португалии в 10-й раз с 2007 года.

11. Легенда «Детройта» и сборной Швеции Никлас Крунвалль завершил карьеру.

12. «Ювентус» не включил в заявку на Лигу чемпионов Марио Манджукича и Эмре Джана. Состав «Зенита» без сюрпризов.

13. Дичь из Германии – Кристофа Метцельдера подозревают в распространении детской порнографии.

14. Олимпийский комитет России завел канал в Telegram, который у нас как бы заблокирован.

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