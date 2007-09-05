Сеть кинотеатров «ОККО» покажет бой Хабиб – Порье

Объединенная сеть кинотеатров «ОККО», в которую входят «Синема Парк» и «Формула Кино», покажет 242. В главном бою турнира сойдутся Хабиб Нурмагомедов и .

«Спрос на прямую трансляцию турнира UFC 242 в кинотеатрах высокий, поэтому мы решили расширить показ еще на 18 городов», – сказал вице-президент UFC в России Андрей Громковский.

Турнир будет показан 7 сентября в Тюмени, Уфе, Волгограде, Саратове, Нижнем Новгороде, Перми, Челябинске, Набережных Челнах, Вологде, Воронеже, Ставрополи, Ижевске, Сочи, Новосибирске, Новокузнецке и Сыктывкаре.

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