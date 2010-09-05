В «Зените» самые большие премиальные в РПЛ – 9000 евро, «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» платят по итогам сезона

Появилась информация о размере премиальных в клубах РПЛ.

Самые крупные премиальные выплачивает . Игроки клуба из Санкт-Петербурга получают 9 тысяч евро (около 650 тысяч рублей) за победу и 4,5 тысячи за попадание в заявку выигранного матча. Также за победу в принципиальных матчах футболистам «Зенита» выплачивают двойные премиальные.

В ранее выплачивали премии за победу в размере 5 тысяч евро, но с этого сезона игроки получат бонусы только за попадание в тройку призеров чемпионата.

Премии по итогам сезона, а не за конкретный матч, выплачивают также (за место в тройке), «Краснодар» (1,5 млн рублей каждому игроку за попадание в Лигу чемпионов), (игроки получают бонус до 50% годового оклада за попадание в зону еврокубков) и «Рубин».

Премиальные в других клубах таковы:

«Ростов» – 500 тысяч рублей за победу, «Оренбург» — 450 тысяч, и «Сочи» — 350 тысяч, «Арсенал», «Крылья Советов», «Урал», «Уфа» и «Тамбов» – 300 тысяч рублей, «Ахмат» – 150 тысяч за домашнюю победу и 250 тысяч — за гостевую.