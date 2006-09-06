Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

В Белгородской области Алексеевский суд освободил футболистов и Павла Мамаева условно-досрочно.

Суд рассматривал ходатайства спортсменов об УДО на территории исправительной колонии №4, где они отбывают наказание.

По словам замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко, за время пребывания под стражей футболисты внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни, достойно себя зарекомендовали с точки зрения ФСИН и администрации колонии.

Благодаря им в СИЗО создаются спортивные площадки, турники, перекладины, брусья, закупается спортивный инвентарь, а больше половины заключенных, «которые раньше просто сидели и курили, благодаря футболистам стали вести здоровый образ жизни», а в их коллективе стало меньше мелких нарушений и больше дисциплины.

«Наказание возымело действие, они давно исправились и сейчас это совсем другие люди. Конечно, пора их отпускать» – считает Максименко.

Также по УДО вышел осужденный вместе с ними брат Кокорина – Кирилл.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к заключению на срок 1,5 года, а Мамаева – на 1 год и 5 месяцев. В начале июля осужденные прибыли в ИК-4 в Белгородской области.

«Возможно, здесь больше порядочных людей, чем на свободе». Кокорин и Мамаев освоились в тюрьме и обыграли команду ПФЛ

Скабеева – в колонии у Кокорина и Мамаева: они играют в футбол, едят колбасу и будут работать за 11 тысяч в месяц