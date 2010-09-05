Гран-при среди юниоров. Мозалев и Самсонов выступят с короткими программами

Сегодня на этапе среди юниоров по фигурному катанию в Риге юноши покажут короткие программы. За Россию выступят Андрей Мозалев и .

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Рига, Латвия

Юноши

Короткая программа

Начало – 18.20 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт), ютуб-канал ISU Junior Grand Prix

Первая разминка

5. Эндрю Торгашев (США)

Вторая разминка

6. (Россия) – 19.03

7. Даниил Самсонов (Россия) – 19.10

8. Джозеф Фан (Канада)

9. Лиам Капеикис (США)

10. Эрик Лью (Канада)

Четвертая разминка

22. Као Миура (Япония)

Расписание трансляций третьего этапа Гран-при среди юниоров в Риге