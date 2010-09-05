Гран-при среди юниоров. Мозалев и Самсонов выступят с короткими программами

Сегодня на этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Риге юноши покажут короткие программы. За Россию выступят Андрей Мозалев и Даниил Самсонов.
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Рига, Латвия
Юноши
Короткая программа
Начало – 18.20 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт), ютуб-канал ISU Junior Grand Prix
Первая разминка
5. Эндрю Торгашев (США)
Вторая разминка
6. Андрей Мозалев (Россия) – 19.03
7. Даниил Самсонов (Россия) – 19.10
8. Джозеф Фан (Канада)
9. Лиам Капеикис (США)
10. Эрик Лью (Канада)
Четвертая разминка
22. Као Миура (Япония)
Расписание трансляций третьего этапа Гран-при среди юниоров в Риге