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Гран-при среди юниоров. Мозалев и Самсонов выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты сборная Канады сборная США сборная Японии мужское катание Гран-при среди юниоров Эндрю Торгашев Джозеф Фан Андрей Мозалев Даниил Самсонов Фигурное катание

Сегодня на этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Риге юноши покажут короткие программы. За Россию выступят Андрей Мозалев и Даниил Самсонов.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Рига, Латвия

Юноши

Короткая программа

Начало – 18.20 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт), ютуб-канал ISU Junior Grand Prix

Первая разминка

5. Эндрю Торгашев (США)

Вторая разминка

6. Андрей Мозалев (Россия) – 19.03
7. Даниил Самсонов (Россия) – 19.10
8. Джозеф Фан (Канада)
9. Лиам Капеикис (США)
10. Эрик Лью (Канада)

Четвертая разминка

22. Као Миура (Япония)

Расписание трансляций третьего этапа Гран-при среди юниоров в Риге

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