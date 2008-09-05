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ЧМ-2019 по баскетболу, Турция сыграет с Чехией, Греция – с Новой Зеландией

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В четверг пройдут восемь заключительных матчей первого группового этапа чемпионата мира-2019 по баскетболу в Китае.

Во встречах Турция – Чехия и Греция – Новая Зеландия определятся две последние сборные, которые пройдут во второй раунд турнира.

Чемпионат мира

Китай

Первый групповой этап

Группа E

Турция – Чехия 66:74 (4 четверть)
Дата проведения
5 сентября, 11.30, «Shanghai Oriental Sports Center»
Онлайн матча

США – Япония
Дата проведения
5 сентября, 15.30, «Shanghai Oriental Sports Center»
Онлайн матча

Положение команд: США – 2-0, Турция – 1-1, Чехия – 1-1, Япония – 0-2.

Группа F

Бразилия – Черногория 84:73 (19:20, 24:18, 23:16, 18:19)
Дата проведения
5 сентября, 11.00, «Nanjing Youth Olympic Sports Park»
Онлайн матча

Греция – Новая Зеландия
Дата проведения
5 сентября, 15.00, «Nanjing Youth Olympic Sports Park»
Онлайн матча

Положение команд: Бразилия – 3-0, Греция – 1-1, Новая Зеландия – 1-1, Черногория – 0-3.

Группа G

Германия – Иордания 82:49 (4 четверть)
Дата проведения
5 сентября, 11.30, «Shenzhen Bay Sports Centre»
Онлайн матча

Доминикана – Франция
Дата проведения
5 сентября, 15.30, «Shenzhen Bay Sports Centre»
Онлайн матча

Положение команд: Франция – 2-0, Доминиканская республика – 2-0, Германия – 0-2, Иордания – 0-2.

Группа H

Канада – Сенегал 82:60 (11:22, 22:10, 26:14, 23:14)
Дата проведения
5 сентября, 10.30, «Dongguan Basketball Center»
Онлайн матча
Канада
Джозеф (24), Пангос (13), Эджим (11 + 8 подборов), Берч (6 + 10 подборов), Уилджер (5) – старт; Хеслип (6), Нембард (5), Каджами-Кин (3), Ф.Скрабб (3), Морган (3), Классен (2), Т.Скрабб (1).
Сенегал
М.Файе (14), Самбе (10), Ндур (9 + 12 подборов + 5 потерь), Д’Алмейда (7 + 7 передач), Ю.Ндойе (7) – старт; Туре (5), Тиам (4), Ндиайе (3), М.Ндойе (1), Диоп (0).

Литва – Австралия
Дата проведения
5 сентября, 14.30, «Dongguan Basketball Center»
Онлайн матча

Положение команд: Литва – 2-0, Австралия – 2-0, Канада – 1-2, Сенегал – 0-3. 

Группа A

Положение команд: Польша – 3-0, Венесуэла – 2-1, Китай – 1-2, Кот-д’Ивуар – 0-3.

Группа B

Положение команд: Аргентина – 3-0, Россия – 2-1, Нигерия – 1-2, Южная Корея – 0-3.

Группа C

Положение команд: Испания – 3-0, Пуэрто-Рико – 2-1, Тунис – 1-2, Иран – 0-3.

Группа D

Положение команд: Сербия – 3-0, Италия – 2-1, Ангола – 1-2, Филиппины – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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