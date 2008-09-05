ЧМ-2019 по баскетболу, Турция сыграет с Чехией, Греция – с Новой Зеландией

В четверг пройдут восемь заключительных матчей первого группового этапа чемпионата мира-2019 по баскетболу в Китае.

Во встречах Турция – Чехия и Греция – Новая Зеландия определятся две последние сборные, которые пройдут во второй раунд турнира.

Чемпионат мира

Китай

Первый групповой этап

Группа E

США – Япония Дата проведения 5 сентября, 15.30, «Shanghai Oriental Sports Center» Онлайн матча

Положение команд: США – 2-0, Турция – 1-1, Чехия – 1-1, Япония – 0-2.

Группа F

Греция – Новая Зеландия Дата проведения 5 сентября, 15.00, «Nanjing Youth Olympic Sports Park» Онлайн матча

Положение команд: Бразилия – 3-0, Греция – 1-1, Новая Зеландия – 1-1, Черногория – 0-3.

Группа G

Доминикана – Франция Дата проведения 5 сентября, 15.30, «Shenzhen Bay Sports Centre» Онлайн матча

Положение команд: Франция – 2-0, Доминиканская республика – 2-0, Германия – 0-2, Иордания – 0-2.

Группа H

Положение команд: Литва – 2-0, Австралия – 2-0, Канада – 1-2, Сенегал – 0-3.

Группа A

Положение команд: Польша – 3-0, Венесуэла – 2-1, Китай – 1-2, Кот-д’Ивуар – 0-3.

Группа B

Положение команд: Аргентина – 3-0, Россия – 2-1, Нигерия – 1-2, Южная Корея – 0-3.

Группа C

Положение команд: Испания – 3-0, Пуэрто-Рико – 2-1, Тунис – 1-2, Иран – 0-3.

Группа D

Положение команд: Сербия – 3-0, Италия – 2-1, Ангола – 1-2, Филиппины – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.