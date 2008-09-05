ЧМ-2019 по баскетболу, Турция сыграет с Чехией, Греция – с Новой Зеландией

В четверг пройдут восемь заключительных матчей первого группового этапа чемпионата мира-2019 по баскетболу в Китае.
Во встречах Турция – Чехия и Греция – Новая Зеландия определятся две последние сборные, которые пройдут во второй раунд турнира.
Чемпионат мира
Китай
Первый групповой этап
Группа E
- Дата проведения
- 5 сентября, 11.30, «Shanghai Oriental Sports Center»
- Дата проведения
- 5 сентября, 15.30, «Shanghai Oriental Sports Center»
Положение команд: США – 2-0, Турция – 1-1, Чехия – 1-1, Япония – 0-2.
Группа F
- Дата проведения
- 5 сентября, 11.00, «Nanjing Youth Olympic Sports Park»
- Дата проведения
- 5 сентября, 15.00, «Nanjing Youth Olympic Sports Park»
Положение команд: Бразилия – 3-0, Греция – 1-1, Новая Зеландия – 1-1, Черногория – 0-3.
Группа G
- Дата проведения
- 5 сентября, 11.30, «Shenzhen Bay Sports Centre»
- Дата проведения
- 5 сентября, 15.30, «Shenzhen Bay Sports Centre»
Положение команд: Франция – 2-0, Доминиканская республика – 2-0, Германия – 0-2, Иордания – 0-2.
Группа H
- Дата проведения
- 5 сентября, 10.30, «Dongguan Basketball Center»
- Канада
- Джозеф (24), Пангос (13), Эджим (11 + 8 подборов), Берч (6 + 10 подборов), Уилджер (5) – старт; Хеслип (6), Нембард (5), Каджами-Кин (3), Ф.Скрабб (3), Морган (3), Классен (2), Т.Скрабб (1).
- Дата проведения
- 5 сентября, 14.30, «Dongguan Basketball Center»
Положение команд: Литва – 2-0, Австралия – 2-0, Канада – 1-2, Сенегал – 0-3.
Группа A
Положение команд: Польша – 3-0, Венесуэла – 2-1, Китай – 1-2, Кот-д’Ивуар – 0-3.
Группа B
Положение команд: Аргентина – 3-0, Россия – 2-1, Нигерия – 1-2, Южная Корея – 0-3.
Группа C
Положение команд: Испания – 3-0, Пуэрто-Рико – 2-1, Тунис – 1-2, Иран – 0-3.
Группа D
Положение команд: Сербия – 3-0, Италия – 2-1, Ангола – 1-2, Филиппины – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.