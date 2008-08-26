Бакаев, Джанаев, Жирков, Комличенко и Оздоев вызваны в сборную России

Тренерский штаб сборной России во главе со огласил список из 26 футболистов, вызванных на матчи с Шотландией и Казахстаном в рамках квалификации Евро-2020.

Вратари: Гильерме («Локомотив» ), Cослан Джанаев («Сочи»), («Зенит»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов («Сочи»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес ( ).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), , Роман Зобнин (оба – «Спартак» ), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба – ), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав» Чехия), Федор Смолов ( ).

26 футболистов соберутся в Новогорске 1 сентября. Матчи пройдут 6 сентября в Глазго (с Шотландией) и 9 сентября в Калининграде (с Казахстаном).