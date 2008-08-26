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Бакаев, Джанаев, Жирков, Комличенко и Оздоев вызваны в сборную России

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Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым огласил список из 26 футболистов, вызванных на матчи с Шотландией и Казахстаном в рамках квалификации Евро-2020.

Вратари: Гильерме («Локомотив» ), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов («Сочи»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак» ), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав» Чехия), Федор Смолов («Локомотив»).

26 футболистов соберутся в Новогорске 1 сентября. Матчи пройдут 6 сентября в Глазго (с Шотландией) и 9 сентября в Калининграде (с Казахстаном).

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