Алина Загитова: «Каждое утро я взвешиваюсь. Если мне нужно съесть чуть-чуть поменьше, то это чай или кофе»

Олимпийская чемпионка в прямом эфире в инстаграме Pumarussia ответила на вопросы поклонников, а также дала совет подрастающему поколению.

О любимых программах: «Наверное, каждая программа любима по-своему, потому что они все разные. Не могу одну выделить, потому что все они для меня очень родные, все мне очень нравятся».

Совет подрастающему поколению: «Слушайтесь родителей, занимайтесь спортом, потому что спорт – это здоровье».

О завтраке: «Завтрак у меня всегда разный, потому что разное настроение. Естественно, каждое утро я взвешиваюсь, смотрю, какой у меня вес, если мне нужно съесть чуть-чуть поменьше, то это какой-нибудь чай или кофе».

О том, чему бы она научилась за полчаса, если бы появилась такая возможность: «Наверное, играть на пианино. Но я понимаю, что это невозможно, потому что это очень долгий труд».

О сверхспособности, которой ей бы хотелось обладать: «Наверное, это лечить людей, исцелять».

О музыке в плей-листе: «Зависит от настроения. Если я иду на тренировку, это энергичная музыка, чтобы зарядить себя. В моем плей-листе очень много разнообразной музыки».

В фигурке появится артистическая программа. Возможно, это единственный способ продлить карьеры Загитовой и Медведевой