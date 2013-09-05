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Алина Загитова: «Каждое утро я взвешиваюсь. Если мне нужно съесть чуть-чуть поменьше, то это чай или кофе»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в прямом эфире в инстаграме Pumarussia ответила на вопросы поклонников, а также дала совет подрастающему поколению. 

О любимых программах: «Наверное, каждая программа любима по-своему, потому что они все разные. Не могу одну выделить, потому что все они для меня очень родные, все  мне очень нравятся». 

Совет подрастающему поколению: «Слушайтесь родителей, занимайтесь спортом, потому что спорт – это здоровье». 

О завтраке: «Завтрак у меня всегда разный, потому что разное настроение. Естественно, каждое утро я взвешиваюсь, смотрю, какой у меня вес, если мне нужно съесть чуть-чуть поменьше, то это какой-нибудь чай или кофе». 

О том, чему бы она научилась за полчаса, если бы появилась такая возможность: «Наверное, играть на пианино. Но я понимаю, что это невозможно, потому что это очень долгий труд». 

О сверхспособности, которой ей бы хотелось обладать: «Наверное, это лечить людей, исцелять». 

О музыке в плей-листе: «Зависит от настроения. Если я иду на тренировку, это энергичная музыка, чтобы зарядить себя. В моем плей-листе очень много разнообразной музыки». 

В фигурке появится артистическая программа. Возможно, это единственный способ продлить карьеры Загитовой и Медведевой

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