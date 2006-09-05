«Яндекс» купил права на показ НХЛ в России на 3 года. Трансляции будут бесплатными и с русским комментарием

«Яндекс» официально выкупил права на эксклюзивный показ матчей НХЛ в России. Соглашение рассчитано на 3 года.

Трансляции будут бесплатными, с комментариями на русском языке. Смотреть игры можно будет на любых устройствах. Кроме того, зрителям будут доступны повторы матчей и хайлайтов.



«Мы рады, что НХЛ доверила нам эксклюзивные права на трансляции и зрелищный хоккей будет бесплатно доступен людям в любой точке нашей страны.

Это большой проект, в который мы верим. А наши рекламодатели получат шанс запомниться аудитории любителей спорта и связать свой бренд с мировыми звездами хоккея», – сказал коммерческий директор «Яндекса» Леонид Савков.

«Яндекс» – лидирующая технологическая компания в России. Благодаря возможностям «Яндекса» мы сможем показать матчи НХЛ и игру наших звезд всем российским любителям хоккея.

Это партнерство – результат нашего общего желания с «Яндексом» создать проект, который заинтересует давних поклонников хоккея и создаст условия для привлечения новой аудитории», – заявил исполнительный вице-президент по международным делам и медиастратегии НХЛ Дэвид Пропер.

Ранее правами на показ НХЛ в России владела телекомпания Eurosport. Соглашение было рассчитано на три сезона: с 2016/17 до 2018/19.

«Яндекс» заплатит за три сезона трансляций НХЛ 6 млн долларов