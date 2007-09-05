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Дастин Порье: «Вижу, как досрочно побеждаю Хабиба»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов UFC 242 Хабиб – Порье Бокс/MMA/UFC

Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье убежден в победе против чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова

«Я уверен в своих навыках, и, если будет хороший захват, хорошая позиция, я сделаю все правильно.

Также я уверен в своей выносливости, и, если я устану в бою, это будет значить, что и он устал тоже.

У меня есть полный арсенал, я не только кикбоксер, у меня черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, я знаю грэпплинг. Думаю, что люди забывают об этом.

У меня высокий бойцовский интеллект, и вместе с моими навыками это делает меня опасным в любой ситуации, куда бы ни зашел бой.

Я готов провести 25 минут вне зоны комфорта, там, где будут литься пот и кровь, но быть первым, кто закинет поражение в его статистику. Вот что делает этот бой особенным для меня.

10 недель в American Top Team мы очень много работали над моей борьбой и над выносливостью моих мышц.

Я вижу свою досрочную победу над Хабибом с помощью нокаута или приема», – сказал Порье.

Напомним, что бой Хабиб – Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на UFC 242.

Дуэль взглядов Хабиба и Порье перед UFC 242

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