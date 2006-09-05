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Маркизио согласовал контракт с «Монако»

Теги Зенит Монако Клаудио Маркизио премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Футбол

Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

33-летний футболист согласовал условия контракта с «Монако», сообщает Sport Mediaset. Соглашение будет подписано по схеме «1+1».

Маркизио 1 июля расторг контракт с «Зенитом». В петербургский клуб он перешел 3 сентября 2018 года: за весь сезон провел 15 матчей и забил два мяча. Последний матч итальянец провел в феврале. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

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