Маркизио согласовал контракт с «Монако»

Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

33-летний футболист согласовал условия контракта с «Монако», сообщает Sport Mediaset. Соглашение будет подписано по схеме «1+1».

Маркизио 1 июля расторг контракт с . В петербургский клуб он перешел 3 сентября 2018 года: за весь сезон провел 15 матчей и забил два мяча. Последний матч итальянец провел в феврале. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

Маркизио – новая легенда «Зенита»: 15 матчей, 2 гола, 148 постов в инстаграме