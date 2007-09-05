Diario Sport: «ПСЖ» предупредил «Барсу», что «Реал» попытается купить Мбаппе в 2020-м

по-прежнему заинтересован в подписании нападающего «ПСЖ» .

По информации Diario Sport, парижане предупредили «Барселону», что «Реал» интересуется 20-летним форвардом и летом 2020 года предпримет попытку подписать его.

Главный тренер «сливочных» считает покупку Мбаппе приоритетным вариантом, он уже общался с футболистом и убедил его перейти в мадридский клуб.

Именно с желанием заполучить Мбаппе связано решение «Реала» отказаться от борьбы за форварда Неймара.

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 3 матча, забил 1 гол и сделал одну результативную передачу. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.