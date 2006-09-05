Артемий Панарин: «Есть реально большой шанс, что буду жить в США после окончания карьеры»

Форвард «Рейнджерс» не исключил, что останется жить в США после завершения карьеры.

– Изменилась ли ваша жизнь после интервью о политике?

– Люди подходят на улицах, благодарят. Выражают респект. 95 процентов писем и комментариев положительные. Иногда читаю их, и на глаза наворачиваются слезы. Что я могу сказать об остальных пяти процентах – люди просто заблуждаются.

Знакомые хоккеисты мне также звонили, писали благодарственные письма, выражали уважение. На улицах меня сейчас про хоккей вообще никто не спрашивает. Просто говорят: «Ты красава».

– Вы видите себя политиком в далеком будущем или просто хотите остаться человеком, который выражает свое мнение?

– У меня нет какой-то определенной цели. Но я очень благодарен судьбе, что могу высказать свое мнение. Не потому, что я какой-то крутой. Но жизнь так сложилась, что следующие семь лет я играю в Америке, у меня хорошая зарплата. Я не вынужден молчать, так как у меня нет зависимости от системы.

И я не понимаю, это же полный бред, почему у людей даже возникают вопросы: «не боишься ли ты?», «что теперь будет?». А что должно быть? Но многие сами все знают и понимают.

– США для вас – место работы или место для жизни после окончания карьеры?

– Думал об этом. Однозначного ответа сейчас у меня нет. Но есть реально большой шанс, не стану скрывать, что я буду жить в Штатах.

И не считаю это каким-то предательством. Каждый выбирает, что ему нужно. Живем мы один раз, – сказал Панарин.

Громкое интервью Панарина – о Путине, беззаконии и контракте с «Рейнджерс». Теперь и текстом