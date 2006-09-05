Видеотрансляция матча Армения – Италия – 1:1. Белотти!

В матче квалификации Евро-2020 сборная Италии в гостях играет с Арменией.
На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча.
- Дата проведения
- 5 сентября, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
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Армения –
Айрапетян, Чалишир, Амбарцумян, Ароян, Оганесян, Мхитарян, Мкртчян, Казарян, Барсегян (Адамян, 57), Карапетян, Григорян (Овсепян, 57).
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Италия –
Доннарумма, Эмерсон, Флоренци, Бонуччи, Романьоли, Барелла, Верратти, Кьеза, Жоржиньо, Бернардески, Белотти.
- Удаление:
- Карапетян (45).