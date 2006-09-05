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Видеотрансляция матча Армения – Италия – 1:1. Белотти!

Теги сборная Италии по футболу сборная Армении по футболу квалификация Евро-2020 Александр Карапетян Андреа Белотти Футбол

В матче квалификации Евро-2020 сборная Италии в гостях играет с Арменией.

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча.

Армения – Италия 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
5 сентября, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 11 Карапетян, 1:1 – 28 Белотти.
АрменияАйрапетян, Чалишир, Амбарцумян, Ароян, Оганесян, Мхитарян, Мкртчян, Казарян, Барсегян (Адамян, 57), Карапетян, Григорян (Овсепян, 57).
ИталияДоннарумма, Эмерсон, Флоренци, Бонуччи, Романьоли, Барелла, Верратти, Кьеза, Жоржиньо, Бернардески, Белотти.
Предупреждения:
Казарян (26), Карапетян (26), Верратти (26), Барсегян (48).
Удаление:
Карапетян (45).
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