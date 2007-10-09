Кокорин и Мамаев избили двух чиновников, 30 претендентов на «Золотой мяч», Захарчук дисквалифицирован на 15 матчей и другие новости утра

1. Кокорин и Мамаев избили двух чиновников в кафе в Москве, форвард бил стулом. Пострадали Денис Пак и Сергей Гайсин (перелом зуба, синяки, ушибы, «сотрясение мозга»), они написали заявление, полиция завела уголовное дело за побои. Игроки попали на видео, и теперь им грозит до двух лет лишения свободы.

Клубы – «Зенит» и «Краснодар» – осудили поведение своих футболистов. РФС не накажет Кокорина и Мамаева, комитет по этике – может.

2. Роналду, Модрич, Салах, Месси и Мбаппе и еще 25 игроков номинированы на «Золотой мяч». Мбаппе и еще 9 парней претендуют на приз лучшему молодому игроку года.

3. «Зенит» занимает 20-е место в списке самых посещаемых клубов мира, опережая «ПСЖ», «Атлетико» и «Ювентус». «Спартак» – 47-й, «Краснодар» – 59-й, ЦСКА – 127-й, «Локомотив» – 164-й.

4. НХЛ. Хет-трик Бержерона помог «Бостону» обыграть «Оттаву» (6:3) и другие результаты дня.

5. ЦСКА согласился поменяться кругами с «Анжи». Дагестанцы тренируются в Подольске, и у них нет денег на перелет в Махачкалу.

6. К адвокату Майорги обратились еще три девушки, обвиняющие Роналду в изнасиловании.

7. КХЛ. Московское «Динамо» победило «Торпедо» (4:3 Б), «Йокерит» обыграл минское «Динамо» (5:3) и другие результаты дня.

8. Ерохин пропустит матчи сборной России из-за травмы колена. Есть проблемы у Дзагоева и Лунева.

9. КХЛ. Захарчук дисквалифицирован на 15 матчей за атаку Пеньковского, который, видимо, пропустит весь сезон.

10. Черчесов стал гостем программы «Познер» на «Первом канале» и высказался за щадящее налогообложение для тех, кто вкладывается в спорт.

11. Хабиб встретился с болельщиками на «Анжи-Арене» и рассказал о Коноре: «Хотел заткнуть этого придурка – доказать разницу между нашим и его народом».

12. Adidas станет техническим спонсором «Арсенала» со следующего сезона и будет платить клубу 60 млн фунтов в год.

13. У Хабиба теперь 10 млн подписчиков в инстаграме. За сутки он набрал почти 4 млн. Бузова занервничала =)

14. Тарасова продолжит комментировать фигурное катание на «Первом канале». Она только что получила ТЭФИ за работу в Пхенчхане-2018.

15. CAS признал виновным бобслеиста Воеводу в манипуляции с допинг-пробами на Играх-2014 в Сочи.

16. Цифра дня. За 245 млн рублей улучшат канализацию рядом с «Самара-Ареной».

Цитаты дня:

Адвокат Пака: «Кокорин ударил Дениса стулом по голове. После этого налетели человек десять. У моего клиента сотрясение мозга»

Жена Мамаева о драке мужа и Кокорина с чиновниками: «Они были пьяные. Простите! Мне стыдно»

Хабиб: «По-моему, мне нужны новые хейтеры, а то старым я начал нравиться»