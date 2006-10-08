Хабиб Нурмагомедов: «По-моему, мне нужны новые хейтеры, а то старым я начал нравиться»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к хейтерам.

«По-братски, хоть сейчас тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно.

Я же говорил вам: 6 октября я все скажу. Или вы реально хотели, чтобы меня там побили?

Извиняюсь перед всеми, кого я обидел нашей общей победой. А мои искренние болельщики – вы просто космос. Спасибо вам за невероятную поддержку. Я люблю вас», – написал Нурмагомедов.

Позже Хабиб опубликовал еще одно фото: «По-моему, мне нужны новые хейтеры, а то старым я начал нравиться».

Хабиб победил Конора болевым приемом в четвертом раунде на UFC 229 и сохранил титул.

Хабиб был лучше Конора даже в стойке. Ирландец стал слишком сытым