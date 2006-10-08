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    Хабиб Нурмагомедов: «По-моему, мне нужны новые хейтеры, а то старым я начал нравиться»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к хейтерам.

    «По-братски, хоть сейчас тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно.

    Я же говорил вам: 6 октября я все скажу. Или вы реально хотели, чтобы меня там побили?

    Извиняюсь перед всеми, кого я обидел нашей общей победой. А мои искренние болельщики – вы просто космос. Спасибо вам за невероятную поддержку. Я люблю вас», – написал Нурмагомедов.

    Позже Хабиб опубликовал еще одно фото: «По-моему, мне нужны новые хейтеры, а то старым я начал нравиться».

    Хабиб победил Конора болевым приемом в четвертом раунде на UFC 229 и сохранил титул.

    Хабиб был лучше Конора даже в стойке. Ирландец стал слишком сытым

     
     
     
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    По-моему мне нужны новые хейтеры, а то старым я начал нравится ))) #smile #Alhamdulillah #EnglishPlease

    Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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