Конор хочет реванша с Хабибом, «Зенит» победил «Краснодар», лидерство «Севильи», первый гол Свечникова в НХЛ и другие новости утра

1. 10-й тур РПЛ завершился. В центральном матче «Зенит» победил «Краснодар» и создал себе 6-очковый отрыв в качестве лидера. «Быки» не проигрывали с 18 августа.

2. «Локо» победил ЦСКА, несмотря на удаление Эдера и отмененный гол. «Армейцы» не проигрывали с 5 августа.

3. «Спартак» победил «Енисей», трижды забив со стандарта. Во вселенной «Звездных войн» Каррера звался бы Дарт Стан.

4. «Севилья» возглавила примеру, выиграв 4 матча подряд с общим счетом 14:4. «Барселона» снова потеряла очки, не сумев на этот раз победить «Валенсию».

5. В Англии троевластие. Клопп и Гвардиола впервые закончили очный матч со счетом 0:0.

6. В КХЛ ЦСКА прервал серию из 8 побед «Авангарда» и продлил свою до 9 выигранных матчей. Круче всех пока «Автомобилист», еще не потерявший ни очка в этом сезоне.

7. Андрей Свечников забросил первую шайбу в НХЛ и сразу же вошел в историю лиги, став первым автором гола, родившимся в 2000-е годы. Для его «Каролины» он оказался победным в матче с «Рейнджерс» (8:5).

Илья Ковальчук сделал 400-ю передачу в карьере в НХЛ, набрав первое очко с 2013 года в матче против «Детройта».

8. Великолепная Лиза Туктамышева победила на Finlandia Trophy, в обеих программах прыгнув тройной аксель.

9. На ЧМ по волейболу среди женщин https://www.sports.ru/volleyball/1067596967.html

10. Головин впервые отдал голевой пас в игре за «Монако». Но у команды большие проблемы. А вот Мбаппе забил 4 гола «Лиону», и «ПСЖ» крупно выиграл.

11. Легенда «Челси» Терри завершил карьеру. Месяц назад он мог перейти в «Спартак».

12. Конор хочет реванша с Хабибом. После боя накал еще выше, чем до, очень много всего – просто открывайте тэги МакГрегора или Нурмагомедова.

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