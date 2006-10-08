Жена Мамаева о драке мужа и Кокорина с чиновниками: «Они были пьяные. Простите! Мне стыдно»

Алана, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, высказалась о скандале с участием ее мужа и форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Футболисты обвиняются в избиении двух чиновников в московском кафе – директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.
– Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?
- Вы связывались с Павлом по этому поводу? Что сами думаете?
– А что мне думать? Стыдно. Простите! Мне стыдно за него.
Драка с участием игроков попала на камеру. Полиция уже возбудила уголовное дело за побои.
Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело
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