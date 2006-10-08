ЦСКА согласился поменяться кругами с «Анжи». РПЛ примет решение завтра

дал согласие на обмен кругами с «Анжи».

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Матч 11-го тура РПЛ «Анжи» – должен был пройти 19 октября в Каспийске, но махачкалинцы попросили армейский клуб провести игру в Москве, чтобы не тратиться на перелет в Махачкалу.

Сообщается, что решение, где пройдет матч, РПЛ примет во вторник, 9 октября.

«Анжи» хочет поменяться кругами с ЦСКА, чтобы не тратиться на перелет в Махачкалу

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