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    ЦСКА согласился поменяться кругами с «Анжи». РПЛ примет решение завтра

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия РПЛ Анжи календарь Р-Спорт Футбол

    ЦСКА дал согласие на обмен кругами с «Анжи».

    Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

    Матч 11-го тура РПЛ «Анжи» – ЦСКА должен был пройти 19 октября в Каспийске, но махачкалинцы попросили армейский клуб провести игру в Москве, чтобы не тратиться на перелет в Махачкалу. 

    Сообщается, что решение, где пройдет матч, РПЛ примет во вторник, 9 октября.

    «Анжи» хочет поменяться кругами с ЦСКА, чтобы не тратиться на перелет в Махачкалу

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