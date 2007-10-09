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    НХЛ. «Анахайм» – «Детройт», «Бостон» победил «Оттаву»

    Теги результаты Айлендерс Баффало Оттава Бостон Детройт Анахайм Сан-Хосе НХЛ Вегас Хоккей

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Айлендерс – Сан-Хосе 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
    Дата проведения
    8 октября, 20.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 34 Ли (Барзэл, Бэйли)
    2:0 – 45 Мэйфилд (Сизикас)
    3:0 – 53 Мартин (Комаров, Филппула)
    4:0 – 59 Сизикас (Бойчак)
    Бостон – Оттава 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)
    Дата проведения
    8 октября, 20.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 1 Бержерон (Макэвой, Пастрняк)
    2:0 – 17 Бержерон (Пастрняк, Маршанд)
    2:1 – 22 Дзингел (Смит, Стоун)
    3:1 – 27 Вагнер (Курали, Макэвой)
    3:2 – 32 Дзингел (Шабо, Демело)
    4:2 – 44 Бержерон (Макэвой, Маршанд)
    5:2 – 56 Пастрняк (Хара, Бержерон)
    5:3 – 57 Райан (Тирни, Демело)
    6:3 – 58 Пастрняк (Маршанд)
    Баффало – Вегас 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)
    Дата проведения
    8 октября, 22.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 14 Айкел (Окпосо, Ристолайнен)
    2:0 – 24 Айкел (Шири, Райнхарт)
    2:1 – 27 Хаула (Маршессо, Карлссон)
    3:1 – 28 Сканделла (Берглунд, Окпосо)
    4:1 – 29 Поминвилл (Гиргенсонс, Родригес)
    4:2 – 50 Маршессо (Карлссон)
    Анахайм – Детройт
    Дата проведения
    9 октября, 05.00, «Honda Center»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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