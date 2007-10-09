НХЛ. «Анахайм» – «Детройт», «Бостон» победил «Оттаву»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 октября, 20.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 8 октября, 20.00, «TD Garden»
- 1:0 – 1 Бержерон (Макэвой, Пастрняк)
- 2:0 – 17 Бержерон (Пастрняк, Маршанд)
- 2:1 – 22 Дзингел (Смит, Стоун)
- 3:1 – 27 Вагнер (Курали, Макэвой)
- 3:2 – 32 Дзингел (Шабо, Демело)
- 4:2 – 44 Бержерон (Макэвой, Маршанд)
- 5:2 – 56 Пастрняк (Хара, Бержерон)
- 5:3 – 57 Райан (Тирни, Демело)
- 6:3 – 58 Пастрняк (Маршанд)
- Дата проведения
- 8 октября, 22.00, «HSBC Arena»
- Дата проведения
- 9 октября, 05.00, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.