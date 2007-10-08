Mash: РФС не накажет Кокорина и Мамаева за драку с чиновниками, «Зенит» и «Краснодар» не в курсе ситуации

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не будут наказаны РФС за драку с чиновниками Минпромторга, утверждает телеграм-канал Mash.

Игроки в московском кафе избили главу департамента автомобильной промышленности Дениса Пака и гендиректора научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Сергея Гайсина.

«Контрольно-дисциплинарный комитет занимается только теми вопросами, которые относятся к матчам. Драка в ресторане – бытовуха в нерабочее время, поэтому вопросов к игрокам у Российского футбольного союза нет.

Они могли бы быть у «Краснодара» и , но там тоже не спешат с выводами. В обоих клубах ответ примерно одинаковый: у игроков выходные, ничего не знаем, ничего не видели.

Вот когда забьют – тогда и приходите», – говорится в сообщении Mash.

Кокорин и Мамаев избили чиновника из Минпромторга

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