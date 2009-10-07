Хабиб победил Конора, «Реал» и «Бавария» в кризисе, «МЮ» жив и другие новости утра

1. UFC 229. В главном бою вечера Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона. Хабиб остается непобежденным в UFC (11-0), Конор потерпел второе поражение подряд.

В другом бою Деррик Льюис нокаутировал Александра Волкова на последней минуте поединка. Все результаты дня.

2. «Реал» уступил «Алавесу» (0:1). «Мадрид» не забивает 4 матча подряд и потерпел 3 поражения. Двух тренеров за такое уволили в 1980-х. Лопетеги, ты как?

3. «МЮ» вырвал победу у «Ньюкасла» (3:2) на 96-й минуте и прервал серию из 4 матчей без побед. Моуринью на радостях выругался в камеру: «Пошли на ***, сукины дети». А начиналось все плохо: впервые в истории пропустили 2 гола в первые 10 минут домашнего матча АПЛ и повторили антирекорд 17-летней давности (14 пропущенных голов в 8 матчах АПЛ). Другие результаты дня.

4. НХЛ. Александр Радулов набрал 3 (1+2) очка в матче «Далласа» с «Виннипегом» (5:1), дубль Владимира Тарасенко не спас «Сент-Луис» в игре с «Чикаго» (4:5 ОТ).

Михаил Воробьев из «Филадельфии» забил первый гол в лиге. Все результаты дня.

5. «Бавария» проиграла 2-й матч подряд в бундеслиге (0:3 – от Гладбаха) и идет 5-й, отставая на 4 очка от «Боруссии» Д, которая обыграла «Аугсбург» (4:3) благодаря хет-трику Пако Алькасера.

6. «Ювентус» выиграл 8-й матч серии А подряд. У Роналду 9 (4+5) очков по системе «гол+пас» в 9 играх за Турин.

7. КХЛ. «Йокерит» уступил СКА (2:6), «Локомотив» выиграл у «Ак Барса» (2:1) и другие результаты дня.

8. РПЛ. «Крылья» победили «Динамо» (1:0) в первом матче после отставки Тихонова. «Рубин» не проигрывает уже 7 матчей подряд и вышел на 4-е место. «Ростов» уступил впервые с 11 августа, прервав серию из 7 матчей без поражений.

9. Адвокат Майорги обвиняет полицию в потере ценных улик по делу Роналду об изнасиловании. Почитайте, как Криша в 2009-м отмазывала целая команда: детективы, юристы, эксперты.

10. NHL Global Series. «Нью-Джерси» обыграл «Эдмонтон» (5:2) в шведском Гетеборге.

11. Загитова победила на Japan Open с мировым рекордом. Коляда взял Finlandia Trophy. Щербакова первой в истории исполнила два четверных лутца в одной программе и победила на Кубке России, набрав в произвольной программе баллы выше, чем мировой рекорд Загитовой.

12. Шарапова на арт-ярмарке в Лондоне поучаствовала в шоу по «устранению национальности».

Цитаты дня:

Жозе Моуринью: «Впервые сталкиваюсь с травлей. Дождь в Лондоне – моя вина. Проблемы с Брекситом – моя вина»

Карпин о концерте Басты: «Сегодня красили поле в зеленый цвет, чтобы хотя бы сверху выглядело прилично»