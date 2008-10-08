У Хабиба теперь 10 млн подписчиков в инстаграме – за сутки он набрал почти 4 млн

Хабиб Нурмагомедов за сутки после боя с Конором МакГрегором набрал почти 4 миллиона подписчиков, обошел Егора Крида (9,1 млн) и вошел в топ-5 популярных россиян в инстаграме.

Сейчас на аккаунт чемпиона UFC в легком весе подписано свыше 10 миллионов человек.

Топ-5 россиян в инстаграме:

1. Ольга Бузова (телеведущая, актриса, певица) – 13,8 млн;

2. Тимати (певец, продюсер) – 12,8 млн;

3. Ксения Бородина (телеведущая) – 11,7 млн;

4. Павел Воля (комик, актер, телеведущий) – 10,8 млн;

5. Хабиб Нурмагомедов (боец UFC) – 10 млн.

На последнего соперника Хабиба Конора МакГрегора подписано 27,9 млн аккаунтов.

Хабиб Нурмагомедов: «По-моему, мне нужны новые хейтеры, а то старым я начал нравиться»

Что ждет Хабиба и Конора после этого безумия: реванш, новый дивизион, Фергюсон?