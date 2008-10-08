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    У Хабиба теперь 10 млн подписчиков в инстаграме – за сутки он набрал почти 4 млн

    Теги светская хроника Хабиб Нурмагомедов Ольга Бузова Тимати Бокс/MMA/UFC

    Хабиб Нурмагомедов за сутки после боя с Конором МакГрегором набрал почти 4 миллиона подписчиков, обошел Егора Крида (9,1 млн) и вошел в топ-5 популярных россиян в инстаграме.

    Сейчас на аккаунт чемпиона UFC в легком весе подписано свыше 10 миллионов человек. 

    Топ-5 россиян в инстаграме:

    1. Ольга Бузова (телеведущая, актриса, певица) – 13,8 млн;
    2. Тимати (певец, продюсер) – 12,8 млн;
    3. Ксения Бородина (телеведущая) – 11,7 млн;
    4. Павел Воля (комик, актер, телеведущий) – 10,8 млн;
    5. Хабиб Нурмагомедов (боец UFC) – 10 млн.

    На последнего соперника Хабиба Конора МакГрегора подписано 27,9 млн аккаунтов.

    Хабиб Нурмагомедов: «По-моему, мне нужны новые хейтеры, а то старым я начал нравиться»

    Что ждет Хабиба и Конора после этого безумия: реванш, новый дивизион, Фергюсон?

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