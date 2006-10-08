«Зенит» о драке: «Осуждаем участие Кокорина в вопиющем инциденте. Рассчитываем, что правоохранительные органы вынесут решение»

Стала известна официальная позиция «Зенита» по вопросу участия нападающего Александра Кокорина в драке с чиновником Минпромторга Денисом Паком, сообщает журналист Василий Конов.
«Официальная позиция футбольного клуба «Зенит»: «Руководство клуба осуждает участие игрока Александра Кокорина в сегодняшнем инциденте.
Мы рассчитываем, что правоохранительные органы проведут расследование и вынесут соответствующее решение», – написал Конов в своем телеграм-канале.
«Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы. А инцидент – вопиющий», – приводит слова пресс-службы клуба журналист Феликс Загребной.
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