«Зенит» о драке: «Осуждаем участие Кокорина в вопиющем инциденте. Рассчитываем, что правоохранительные органы вынесут решение»

Стала известна официальная позиция по вопросу участия нападающего Александра Кокорина в драке с чиновником Минпромторга Денисом Паком, сообщает журналист .

«Официальная позиция футбольного клуба «Зенит»: «Руководство клуба осуждает участие игрока в сегодняшнем инциденте.

Мы рассчитываем, что правоохранительные органы проведут расследование и вынесут соответствующее решение», – написал Конов в своем телеграм-канале.

«Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы. А инцидент – вопиющий», – приводит слова пресс-службы клуба журналист Феликс Загребной.

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