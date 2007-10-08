Mash: Кокорин и Мамаев сломали чиновнику Минпромторга зуб, оставили синяки. Пак снял побои и написал заявление

Стали известны подробности конфликта чиновника Минпромторга Дениса Пака с футболистами и Павлом Мамаевым.

«Кокорин и Мамаев сломали чиновнику Минпромторга зуб, оставили несколько синяков и ушибов.

Справедливости ради, Паку пытался помочь его водитель – но после того, как футболисты с друзьями ушли из кафе. Мужчина зашел в помещение и вызвал для шефа скорую.

От госпитализации чиновник отказался и побои снял потом, когда написал заявление», – сообщает телеграм-канал Mash.

В драке с Кокориным и Мамаевым пострадал еще один чиновник. Это гендиректор «НАМИ» Гайсин

Где родился самый дорогой футболист в истории России, в каком городе Черчесов вынес Салаха и что Дзюба делал в Сибири. Футбольно-географический тест!