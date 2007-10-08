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    Mash: Кокорин и Мамаев сломали чиновнику Минпромторга зуб, оставили синяки. Пак снял побои и написал заявление

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Футбол

    Стали известны подробности конфликта чиновника Минпромторга Дениса Пака с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. 

    «Кокорин и Мамаев сломали чиновнику Минпромторга зуб, оставили несколько синяков и ушибов.

    Справедливости ради, Паку пытался помочь его водитель – но после того, как футболисты с друзьями ушли из кафе. Мужчина зашел в помещение и вызвал для шефа скорую.

    От госпитализации чиновник отказался и побои снял потом, когда написал заявление», – сообщает телеграм-канал Mash. 

    В драке с Кокориным и Мамаевым пострадал еще один чиновник. Это гендиректор «НАМИ» Гайсин

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