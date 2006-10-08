«Зенит» занимает 20-е место в списке самых посещаемых клубов мира, опережая «ПСЖ», «Атлетико» и «Ювентус»

«Зенит» занимает 20-е место в списке самых посещаемых футбольных клубов мира в новом сезоне.

Средняя посещаемость матчей на стадионе «Санкт-Петербург» составляет 48 981 зрителей.

По данным Transfermarkt, по этому показателю «Зенит» занимает 20-е место в мире и 18-е в Европе, опережая «ПСЖ», «Атлетико», «Рому», «Челси», «Ювентус» и другие клубы.

Самыми посещаемыми клубами на данный момент являются дортмундская «Боруссия» (76 906), «Бавария» (74 000) и «Манчестер Юнайтед» (71 107).

«Спартак» занимает 47-е место (33 251), «Краснодар» – 59-е (30 372), «Ростов» – 62-е (30 218), ЦСКА – 127-е (21 157), «Локомотив» – 164-е (17 170), «Урал» – 172-е (16 575), «Ахмат» – 191-е (15 236).

Фото: скриншот с сайта Transfermarkt

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