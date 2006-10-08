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    Захарчук дисквалифицирован на 15 матчей за атаку Пеньковского

    Теги Трактор дисквалификации видео КХЛ Степан Захарчук Адмирал Артем Пеньковский Хоккей

    Защитник «Адмирала» Степан Захарчук дисквалифицирован на 15 матчей за удар в голову форварда «Трактора» Артема Пеньковского.

    Пять матчей дисквалификации – максимально возможное наказание по регламенту, еще 10 наложено лигой дополнительно. Также Захарчук был оштрафован.

    Пеньковский из-за травм, полученных в столкновении с Захарчуком, может пропустить остаток сезона. У форварда диагностирован перелом челюсти и открытая черепно-мозговая травма.

    Для Захарчука это был первый матч в составе «Адмирала».

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