Захарчук дисквалифицирован на 15 матчей за атаку Пеньковского

Защитник «Адмирала» Степан Захарчук дисквалифицирован на 15 матчей за удар в голову форварда Артема Пеньковского.

Пять матчей дисквалификации – максимально возможное наказание по регламенту, еще 10 наложено лигой дополнительно. Также Захарчук был оштрафован.

Пеньковский из-за травм, полученных в столкновении с Захарчуком, может пропустить остаток сезона. У форварда диагностирован перелом челюсти и открытая черепно-мозговая травма.

Для Захарчука это был первый матч в составе «Адмирала».

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