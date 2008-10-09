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    «Краснодар» о драке Мамаева: «Мы осуждаем любые формы насилия»

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар Футбол

    «Краснодар» озвучил официальную позицию по драке полузащитника Павла Мамаева с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

    «Мы считаем неприемлемыми и осуждаем любые формы насилия. Сегодня из СМИ мы  узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев.

    По данному делу производится расследование правоохранительных органов.

    Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка», – сообщает пресс-служба «Краснодара».

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