«Краснодар» о драке Мамаева: «Мы осуждаем любые формы насилия»

озвучил официальную позицию по драке полузащитника Павла Мамаева с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

«Мы считаем неприемлемыми и осуждаем любые формы насилия. Сегодня из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие .

По данному делу производится расследование правоохранительных органов.

Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка», – сообщает пресс-служба «Краснодара».

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