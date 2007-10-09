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    Хабиб Нурмагомедов: «Хотел заткнуть этого придурка – доказать разницу между нашим и его народом»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Спорт-Экспресс Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о победе над Конором МакГрегором на встрече с болельщиками на «Анжи-Арене».

    «Каждый день просил Всевышнего, чтобы не было травм, чтобы все состоялось.

    Хотел заткнуть этого придурка (Конора – Sports.ru) – доказать разницу между нашим народом и его народом.

    Ничто нас не сломает, у нашего народа великая история», – сказал Нурмагомедов.

    Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора болевым приемом в четвертом раунде.

    Хабиб был лучше Конора даже в стойке. Ирландец стал слишком сытым

    Что ждет Хабиба и Конора после этого безумия: реванш, новый дивизион, Фергюсон?

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