Хабиб Нурмагомедов: «Хотел заткнуть этого придурка – доказать разницу между нашим и его народом»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о победе над Конором МакГрегором на встрече с болельщиками на «Анжи-Арене».
«Каждый день просил Всевышнего, чтобы не было травм, чтобы все состоялось.
Хотел заткнуть этого придурка (Конора – Sports.ru) – доказать разницу между нашим народом и его народом.
Ничто нас не сломает, у нашего народа великая история», – сказал Нурмагомедов.
Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора болевым приемом в четвертом раунде.
Хабиб был лучше Конора даже в стойке. Ирландец стал слишком сытым
Что ждет Хабиба и Конора после этого безумия: реванш, новый дивизион, Фергюсон?