Черчесов высказался за щадящее налогообложение для тех, кто вкладывается в спорт

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о развитии профессионального спорта в России.

- Не так давно был проведен опрос: «Нужно ли запретить в России профессиональный футбол, а освободившиеся деньги направить на развитие детского спорта?». Утвердительно ответили 49 процентов. Как бы ответили вы?

– Ну я бы ответил так, что мы, если профессионального спорта не будет, ни в какой политической обстановке ничего не добьемся, какая бы система ни была.

Другое дело, что недавно, могу ошибаться, Владимир Владимирович [Путин] сказал, чтобы налоги... Не знаю, как бы сейчас сказать, чтобы не соврать, лишнего не наговорить... Чтобы у тех, кто вкладывает в спорт, налогообложение было более щадящее.

Вот это надо делать, чтобы и профессиональному спорту доставалось, и любительскому. А просто так отрезать по принципу «этого не будет, того не будет», думаю, неправильно, потому что мы перестанем быть конкурентоспособными.

Мы изучаем, кто что делает. Понятно, мы можем обладать игроками не того класса, как говорят, но мы знаем, что мы делаем, – сказал Черчесов в программе «Познер» на «Первом канале».

Где родился самый дорогой футболист в истории России, в каком городе Черчесов вынес Салаха и что Дзюба делал в Сибири. Футбольно-географический тест!