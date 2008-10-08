Ерохин покинул расположение сборной России из-за травмы

Полузащитник Александр Ерохин покинул расположение сборной России.

28-летний футболист из-за травмы пропустит игры Лиги наций со Швецией и Турцией.

«К сожалению, травма не позволит принять участие в ближайших матчах сборной. Желаю парням удачи. И обязательно возвращайтесь с победой», – заявил Ерохин.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что у Ерохина повреждена связка.

Игрок получил травму в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1).

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