Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Ерохин покинул расположение сборной России из-за травмы

    Теги Зенит премьер-лига Россия сборная Турции по футболу Сборная России по футболу травмы Сборная Швеции по футболу Александр Ерохин Лига наций УЕФА Футбол

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин покинул расположение сборной России.

    28-летний футболист из-за травмы пропустит игры Лиги наций со Швецией и Турцией.

    «К сожалению, травма не позволит принять участие в ближайших матчах сборной. Желаю парням удачи. И обязательно возвращайтесь с победой», – заявил Ерохин.

    Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что у Ерохина повреждена связка.

    Игрок получил травму в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1).

    Где родился самый дорогой футболист в истории России, в каком городе Черчесов вынес Салаха и что Дзюба делал в Сибири. Футбольно-географический тест!

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться