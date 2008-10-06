Конор и Хабиб сделали вес, «Крылья» сменили Тихонова на Божовича, форвард из Мали в ЦСКА и другие новости утра

1. Конор и Хабиб сделали вес перед боем. Ирландец весит 70,08 кг, россиянин – 70,3 кг.

2. «Крылья Советов» отправили Тихонова в отставку и наняли Божовича. Первая перестановка в РПЛ.

3. КХЛ. «Автомобилист» выиграл 14-й матч подряд на старте сезона. 8-ю победу подряд одержали ЦСКА и «Авангард». Все результаты дня – здесь.

4. НХЛ. Второй номер драфта НХЛ-2018 Андрей Свечников набрал первое очко в лиге, а его «Каролина» победила «Коламбус» с Бобровским и Панариным – 3:1.

5. 18-летний малийский форвард Н’Диай перешел в ЦСКА. Играть он начнет только с весны.

6. Роналду нанял адвоката, который защищал ДиКаприо, Пэрис Хилтон и других звезд. Адвокаты Майорги хотят связаться с женщиной, которая обвиняла Криштиану в изнасиловании в 2005 году.

7. «Ростов» запретил болельщикам посещать матчи команды с дудками.

8. Берлускони запретил игрокам «Монцы» иметь татуировки, носить бороды и серьги.

9. Игроки «Баварии» недовольны методами работы Нико Ковача. Опять в Мюнхене бунт? Зато в женской команде праздник – две футболистки поженились.

10. Рейтинги. Месси – лучший игрок недели в Лиге чемпионов, гол Ракитича – в топе! Лунев, Жаба (игрок недели) и Паредес – в команде недели Лиги Европы.

11. Болельщики «Зенита» вернули фиолетовые футболки Анюкову. Игроки бросили их на трибуну в Астрахани.

12. «Реал Сосьедад» победил «Атлетик» в баскском дерби (3:1). В топ-6 лигах Европы в пятницу прошли еще несколько матчей.

13. Туктамышева прыгнула тройной аксель и выиграла короткую программу на Finlandia Trophy. Другие результаты дня – здесь.

14. Хэмилтон выиграл обе практики на Гран-при Японии. Сироткин – 18-й и 19-й.

15. IBU дисквалифицировал Тею Грегорин на два года. Бронзового призера Сочи-2014 наказали за допинг в Ванкувере-2010.

16. Цифра дня. Максимальная зарплата у игроков «Чайки» из ПФЛ – 180 тысяч рублей в месяц, молодые получают в районе 80 тысяч.

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