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    Конор и Хабиб сделали вес, «Крылья» сменили Тихонова на Божовича, форвард из Мали в ЦСКА и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. Конор и Хабиб сделали вес перед боем. Ирландец весит 70,08 кг, россиянин – 70,3 кг.

    2. «Крылья Советов» отправили Тихонова в отставку и наняли Божовича. Первая перестановка в РПЛ.

    3. КХЛ. «Автомобилист» выиграл 14-й матч подряд на старте сезона. 8-ю победу подряд одержали ЦСКА и «Авангард». Все результаты дня – здесь.

    4. НХЛ. Второй номер драфта НХЛ-2018 Андрей Свечников набрал первое очко в лиге, а его «Каролина» победила «Коламбус» с Бобровским и Панариным – 3:1.

    5. 18-летний малийский форвард Н’Диай перешел в ЦСКА. Играть он начнет только с весны.

    6. Роналду нанял адвоката, который защищал ДиКаприо, Пэрис Хилтон и других звезд. Адвокаты Майорги хотят связаться с женщиной, которая обвиняла Криштиану в изнасиловании в 2005 году.

    7. «Ростов» запретил болельщикам посещать матчи команды с дудками.

    8. Берлускони запретил игрокам «Монцы» иметь татуировки, носить бороды и серьги.

    9. Игроки «Баварии» недовольны методами работы Нико Ковача. Опять в Мюнхене бунт? Зато в женской команде праздник – две футболистки поженились.

    10. Рейтинги. Месси – лучший игрок недели в Лиге чемпионов, гол Ракитича – в топе! Лунев, Жаба (игрок недели) и Паредес – в команде недели Лиги Европы.

    11. Болельщики «Зенита» вернули фиолетовые футболки Анюкову. Игроки бросили их на трибуну в Астрахани.

    12. «Реал Сосьедад» победил «Атлетик» в баскском дерби (3:1). В топ-6 лигах Европы в пятницу прошли еще несколько матчей.

    13. Туктамышева прыгнула тройной аксель и выиграла короткую программу на Finlandia Trophy. Другие результаты дня – здесь.

    14. Хэмилтон выиграл обе практики на Гран-при Японии. Сироткин – 18-й и 19-й.

    15. IBU дисквалифицировал Тею Грегорин на два года. Бронзового призера Сочи-2014 наказали за допинг в Ванкувере-2010.

    16. Цифра дня. Максимальная зарплата у игроков «Чайки» из ПФЛ – 180 тысяч рублей в месяц, молодые получают в районе 80 тысяч.

    Цитаты дня:

    Адвокат Родченкова: «Россия начала вторжение на Запад с помощью компьютеров, а не ракет»

    Ковальчук про Путина: «Глыба, машина, человек-монстр. У него чумовая аура, энергетика»

    «Локомотив» ответил на пародию ЦСКА роликом со словами: «Приручить коней – бесценно»

    Конор: «Дам Хабибу в нос так, что он оторвется и улетит на задние ряды»

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