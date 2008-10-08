Канализацию рядом с «Самара-Ареной» улучшат за 245 млн рублей

Департамент градостроительства Самары объявил аукцион на строительство системы сбора поверхностных сточных вод с площадки «Самара-Арены».

Максимальная сумма контракта составляет 245,5 млн рублей. Победителю торгов предстоит до конца 2018 года спроектировать и построить резервуар-усреднитель со встроенной насосной станцией для аккумулирования поверхностных сточных вод со стадиона.

«В ходе подготовки к на площадке у стадиона были построены очистные сооружения и ливневая канализация. Но этого оказалось недостаточно, чтобы справляться с тем количеством сточных грунтовых вод, которые там есть.

Предполагается, что строительство будет финансироваться за счет средств федерального бюджета», – заявили в пресс-службе правительства Самарской области.

В конце августа стадион был отключен от энергоснабжения из-за долга более 9 миллионов рублей. Подача электричества была возобновлена в тот же день «в связи с высокой социальной значимостью объекта». В октябре снова появилась информация о возможном отключении электричества из-за долгов.

Стоимость строительства «Самара-Арены» составила 18,9 миллиарда рублей. Сейчас собственником объекта, на котором проводят домашние матчи , является ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

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