Появилось видео нападения Кокорина и Мамаева на чиновника Минпромторга Пака

В сети появилось видео нападения футболистов и Павла Мамаева на чиновника Минпрогмторга Дениса Пака.

На видео отчетливо видно, как Кокорин подходит к Паку, берет стул и бьет им чиновника. После этого неизвестный наносит Паку удар кулаком в лицо.

Позднее к конфликту подключается (на видео в худи с надписью Gucci на спине), он наносит удар одному из людей из окружения Пака, после чего дерущихся разнимают.

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