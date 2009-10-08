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    Появилось видео нападения Кокорина и Мамаева на чиновника Минпромторга Пака

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия видео Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Футбол

    В сети появилось видео нападения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпрогмторга Дениса Пака.

    На видео отчетливо видно, как Кокорин подходит к Паку, берет стул и бьет им чиновника. После этого неизвестный наносит Паку удар кулаком в лицо.

    Позднее к конфликту подключается Павел Мамаев (на видео в худи с надписью Gucci на спине), он наносит удар одному из людей из окружения Пака, после чего дерущихся разнимают.

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