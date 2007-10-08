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    Адвокат Пака: «Кокорин ударил Дениса стулом по голове. После этого налетели человек десять. У моего клиента сотрясение мозга»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Футбол

    Адвокат Дениса Пака Геннадий Удунян прокомментировал нападение на чиновника футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    «Кокорин и Мамаев издевались над моим клиентом по национальному признаку. Оскорбили его честь и достоинство.

    А когда Денис Климентьевич сделал им замечание, Кокорин взял стул и ударил его по голове. После этого налетели остальные – их было человек десять.

    Сейчас у моего клиента сотрясение мозга, ушиб левой руки. Мы будем добиваться переквалификации статьи на «хулиганство», – заявил Удунян.

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