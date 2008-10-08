Мбаппе, Доннарумма, Клюйверт и Пулишич претендуют на приз лучшему молодому игроку по версии France Football

France Football опубликовала список претендентов на приз Копа.

Этот трофей будет вручен впервые в истории. Его обладателем станет лучший молодой (до 21 года) игрок года.

Номинанты на приз Копа-2018:

Уссем Ауар («Лион»)

Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)

Патрик Кутроне («Милан»)

Рицу Доан («Гронинген»)

Джанлуиджи Доннарумма («Милан»)

Амаду Эдара («Ред Булл» Зальцбург)

Джастин Клюйверт («Рома»)

Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

Кристиан Пулишич («Боруссия» Дортмунд)

Родриго Гоэс («Сантос»)

Проголосовать за лучшего молодого игрока года можно на сайте France Football.