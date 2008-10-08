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    Sports.ru

    Гендиректор «НАМИ» Гайсин все-таки участвовал в драке с Кокориным и Мамаевым

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Футбол

    Заместитель генерального директора ФГУП «НАМИ» по работе со средствами массовой информации Андрей Гармай рассказал Sports.ru об участии руководителя учреждения Сергея Гайсина в драке с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. 

    «Сегодня в центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России.

    Директор департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь.

    По факту случившегося пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации», – сообщил Гармай.

    Ранее радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга сообщила, что в драке с футболистами, кроме главы департамента автомобильной промышленности Дениса Пака, травмы получил гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин.

    «Чемпионат» со ссылкой на заместителя гендиректора по работе со СМИ позже опроверг информацию, что Гайсин участвовал в драке.   

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