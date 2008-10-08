Гендиректор «НАМИ» Гайсин все-таки участвовал в драке с Кокориным и Мамаевым

Заместитель генерального директора ФГУП «НАМИ» по работе со средствами массовой информации Андрей Гармай рассказал Sports.ru об участии руководителя учреждения Сергея Гайсина в драке с игроками и Павлом Мамаевым.

«Сегодня в центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России.

Директор департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь.

По факту случившегося пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации», – сообщил Гармай.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга сообщила, что в драке с футболистами, кроме главы департамента автомобильной промышленности Дениса Пака, травмы получил гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин.

«Чемпионат» со ссылкой на заместителя гендиректора по работе со СМИ позже опроверг информацию, что Гайсин участвовал в драке.

Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело

Где родился самый дорогой футболист в истории России, в каком городе Черчесов вынес Салаха и что Дзюба делал в Сибири. Футбольно-географический тест!