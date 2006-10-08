Mash: Кокорин и Мамаев избили чиновника в Москве

Нападающий Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев попали в неприятную историю в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.

Футболисты пришли позавтракать в одно из городских кафе. Сотрудники решили, что футболисты пьяны или находятся в состоянии наркотического опьянения. Они заказали себе только кофе, при этом их компания шумно себя вела.

Персонал пытался успокоить друзей, но им это не удалось. Потом им сделал замечание постоянный клиент кофейни – неназванный московский чиновник. Кокорину и Мамаеву это не понравилось, и они прямо в здании избили мужчину, в том числе кидались в него стульями.

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