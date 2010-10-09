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    К адвокату Майорги обратились еще три девушки, обвиняющие Роналду в изнасиловании

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия светская хроника происшествия Футбол

    Лесли Стовэлл, адвокат Кэтрин Майорги, которая обвиняет Криштиану Роналду в изнасиловании, сообщил, что знает еще о трех женщинах, обвиняющих португальца в подобном преступлении.

    При этом, одна из пострадавших заявляет, что заключила с футболистом соглашение о неразглашении, как и Майорга. Стовэлл заявила, что проверяет информацию.

    Ранее адвокат сообщал, что к ней обратилась одна женщина, «пережившая подобный опыт».

    Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. Осенью 2018 года Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.

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