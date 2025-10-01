  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Елена Вайцеховская: «Возвращение Валиевой – вызов не столько для нее, сколько для тренера. Камила должна вернуться уверенной в себе королевой»
11

Елена Вайцеховская: «Возвращение Валиевой – вызов не столько для нее, сколько для тренера. Камила должна вернуться уверенной в себе королевой»

Вайцеховская высказалась о переходе Камилы Валиевой в академию Навки.

Сегодня «Спорт-Экспресс» сообщил, что Валиева в октябре возобновит тренировки и будет готовиться в академии Татьяны Навки «Наши надежды». Тренером спортсменки станет Светлана Соколовская.

«Новость, что Камила Валиева готова вернуться в фигурное катание как спортсменка, конечно же, радует, но вызывает и вопросы тоже.

Почему возвращается – понятно. Можно сколько угодно кататься в шоу, но никогда даже самая яркая их звезда не поднимется на уровень, сопоставимый с чемпионским в спорте. Валиева однозначно недокаталась, а кроме того, не выиграла ни одного титула, который был бы сопоставим с теми авансами, которые фигуристка получила на взлете карьеры.

То, что тренером Камилы станет Светлана Соколовская, тоже было достаточно очевидно с того самого момента, как тренер со своей группой перебралась из ЦСКА в академию Татьяны Навки.

А вот дальше начинается неизведанная территория. Возвращение Валиевой – это на самом деле вызов не столько для нее, сколько для тренера. Светлана Владимировна как-то сказала, что с мальчиками у нее получается лучше, чем с девочками.

Возможно, это было всего лишь шуткой, но имелся пример Софьи Самоделкиной и Саши Трусовой, сработаться с которыми у тренера не получилось, да и Елизавета Куликова, откатавшись сезон у Соколовской, в прошлом году предпочла вернуться к прежнему наставнику Сергею Давыдову.

Кроме этого, Валиева – не просто фигуристка, а человек, которого с юниорского возраста сопровождала слава самой талантливой фигуристки современности. Это обязывает в плане не только спортивной формы, но и будущих программ.

Проще говоря, Камила должна вернуться уверенной в себе королевой с эксклюзивными постановками и желательно при прежнем техническом багаже. Иначе она рискует остаться на женском льду просто еще одной спортсменкой, и это точно не стоит того, чтобы возобновлять тяжелейший во всех отношениях путь.

Как бы то ни было, тренеру и фигуристке хочется пожелать большого терпения и большой удачи», – написала журналист Елена Вайцеховская.

Камила Валиева планирует возобновить карьеру в академии Навки, где будет тренироваться у Соколовской («Спорт-Экспресс»)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Вайцеховской
Елена Вайцеховская
logoсборная России
женское катание
Светлана Соколовская
logoКамила Валиева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«От Тутберидзе не уходят, она прекрасный тренер. Все это несерьезно и смешно выглядит». Тарасова о переходе Валиевой к Соколовской
81сегодня, 10:42
Татьяна Навка: «Валиева приходит к Соколовской. Мы рады! Будем всячески помогать Камиле, поддерживать ее и курировать»
67сегодня, 10:33
Камила Валиева планирует возобновить карьеру в академии Навки, где будет тренироваться у Соколовской («Спорт-Экспресс»)
210сегодня, 09:56
Главные новости
Татьяна Навка: «Это личное решение Валиевой – перейти в группу Соколовской. Безусловно, предстоит огромная, колоссальная работа»
38 минут назад
Валиева проведет первую тренировку в академии Навки 25 октября
1220 минут назад
Жулин о возвращении Валиевой в спорт: «Не понимаю, почему она будет кататься не у Тутберидзе. Но это в любом случае хорошая новость»
746 минут назад
«От Тутберидзе не уходят, она прекрасный тренер. Все это несерьезно и смешно выглядит». Тарасова о переходе Валиевой к Соколовской
81сегодня, 10:42
Татьяна Навка: «Валиева приходит к Соколовской. Мы рады! Будем всячески помогать Камиле, поддерживать ее и курировать»
67сегодня, 10:33
Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят в новогоднем шоу Навки «Вечера на хуторе» в Санкт-Петербурге
3сегодня, 10:25
Елизавета Туктамышева: «Ягудин – один из немногих спортсменов, кто гениально владеет актерским мастерством на льду и может погружать людей в историю»
6сегодня, 10:05
Камила Валиева планирует возобновить карьеру в академии Навки, где будет тренироваться у Соколовской («Спорт-Экспресс»)
210сегодня, 09:56
Елизавета Туктамышева: «Ай-нэ-нэ» у меня в крови, но есть и много другого – не менее интересного. Я стала лучше в презентации разных образов»
14сегодня, 09:49
Елизавета Туктамышева: «Только в последние годы я по-настоящему поняла, как вкладывать душу в танец. Нужно не играть, а проживать программу»
3сегодня, 09:42
Ко всем новостям
Последние новости
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
128 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
227 сентября, 13:55
Кондратюк о включении в комиссию спортсменов ОКР: «Это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий»
27 сентября, 12:37
Глеб Лутфуллин: «Доволен прокатом на 70%, потому что не вышел каскад»
127 сентября, 12:15
Хореограф Плишкин: «На наше поколение миллениалов выпало много событий. По моим ощущениям, в 2027-м мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся и потянут все вверх»
826 сентября, 21:15
Лев Лазарев: «Больно ли быть фигуристом? Не сказал бы. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками»
26 сентября, 19:33