Елена Вайцеховская: «Возвращение Валиевой – вызов не столько для нее, сколько для тренера. Камила должна вернуться уверенной в себе королевой»

Вайцеховская высказалась о переходе Камилы Валиевой в академию Навки.

Сегодня «Спорт-Экспресс» сообщил, что Валиева в октябре возобновит тренировки и будет готовиться в академии Татьяны Навки «Наши надежды». Тренером спортсменки станет Светлана Соколовская .

«Новость, что Камила Валиева готова вернуться в фигурное катание как спортсменка, конечно же, радует, но вызывает и вопросы тоже.

Почему возвращается – понятно. Можно сколько угодно кататься в шоу, но никогда даже самая яркая их звезда не поднимется на уровень, сопоставимый с чемпионским в спорте. Валиева однозначно недокаталась, а кроме того, не выиграла ни одного титула, который был бы сопоставим с теми авансами, которые фигуристка получила на взлете карьеры.

То, что тренером Камилы станет Светлана Соколовская, тоже было достаточно очевидно с того самого момента, как тренер со своей группой перебралась из ЦСКА в академию Татьяны Навки.

А вот дальше начинается неизведанная территория. Возвращение Валиевой – это на самом деле вызов не столько для нее, сколько для тренера. Светлана Владимировна как-то сказала, что с мальчиками у нее получается лучше, чем с девочками.

Возможно, это было всего лишь шуткой, но имелся пример Софьи Самоделкиной и Саши Трусовой, сработаться с которыми у тренера не получилось, да и Елизавета Куликова, откатавшись сезон у Соколовской, в прошлом году предпочла вернуться к прежнему наставнику Сергею Давыдову.

Кроме этого, Валиева – не просто фигуристка, а человек, которого с юниорского возраста сопровождала слава самой талантливой фигуристки современности. Это обязывает в плане не только спортивной формы, но и будущих программ.

Проще говоря, Камила должна вернуться уверенной в себе королевой с эксклюзивными постановками и желательно при прежнем техническом багаже. Иначе она рискует остаться на женском льду просто еще одной спортсменкой, и это точно не стоит того, чтобы возобновлять тяжелейший во всех отношениях путь.

Как бы то ни было, тренеру и фигуристке хочется пожелать большого терпения и большой удачи», – написала журналист Елена Вайцеховская.

Камила Валиева планирует возобновить карьеру в академии Навки, где будет тренироваться у Соколовской («Спорт-Экспресс»)